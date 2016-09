빅뱅,日 돔투어 오사카 추가 공연 결정..78만 1500명 동원 예정

[OSEN=선미경 기자] 그룹 빅뱅이 일본 돔 투어 콘서트를 또 추가하면서 현지에서 인기를 확인했다.

오는 11월부터 시작되는 빅뱅의 돔 투어 콘서트 ‘BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-‘는 당초 4개도시 13회 공연으로 총 63만 1,500명을 동원할 예정이었다.

하지만 12월 27일~29일까지 오사카 쿄세라 돔 공연을 추가하면서 총 78만 1,500석 규모로 개최가 확정됐다.

이 중 12월 28일과 29일은 일본 공식팬클럽을 대상으로 하는 앵콜 콘서트로, 현재 빅뱅 콘서트에는 총 100만 건 이상의 티켓 응모가 몰리면서 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이번 돔 투어 콘서트를 통해 해외 아티스트 사상 최초로 4년 연속 일본 돔 투어 콘서트를 개최하는 빅뱅은 지난해에는 91만 1,000여 명의 관객을 동원하는 돔 투어 콘서트를 개최해 화제를 모은 바 있다.

빅뱅은 돔 투어 개최 전인 11월 2일에는 일본 오사카얌마 스타디움 나가이에서 3일간 총 16만 5,000여명을 동원한 데뷔 10주년 기념 콘서트 ‘BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 IN JAPAN’와, 일본에서만 10만여명 이상 동원한 다큐멘터리 영화 ‘BIGBANG MADE’를 함께 수록한 10th Anniversary DVD & Blu-ray ‘BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO. 10 IN JAPAN + BIGBANG10 THE MOVIE BIGBANG MADE’도 현지에서 발표한다.

빅뱅은 오는 9월 8일 오후 5시 30분에 방송되는 CNN ‘Talk Asia’를 통해 자신들의 지난 10년과 앞으로 10년에 대해 이야기를 나눌 예정이다. /seon@osen.co.kr

[사진]YG 제공