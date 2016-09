첨단 시설서 융합기술 연구 매진… '창업선도대학'으로 비상

수원대학교





수원대학교는 최근 국내 대학들이 처한 위기를 오히려 미래를 위한 도약의 계기로 전환하기 위해 지난 수년간 혁신을 거듭했다. 그 결과 지난달 창의적 융합기술의 산실인 미래공학관, 글로벌경상관, 그린카에너지부품활용센터를 완공하며 ‘창업선도대학’으로 비상하고 있다. 미래공학관은 2014년 3월부터 534억원을 투입해 지상 8층, 지하 4층, 전체면적 5만86㎡ 규모로 지은 첨단 교육연구시설이다. 나노복합융합소재 분야, 바이오산업분야, 간호학·보건재활분야, 건축·도시부동산분야, 디지털문화콘텐츠분야 등 특성화 분야 교육 및 연구 공간을 제공하는 한편, 100억원의 연구기금과 10억원의 수원대 특성화 사업도 조성했다. 재활로봇기업 및 로봇재활센터, 코스메틱 연구센터 등도 들어선다.



또한 수원대는 국가의 차세대 핵심 기반기술인 나노 소재 분야 인재를 양성하고자 화학공학·신소재공학부를 특성화학과로 지정, 나노기술(NT)과 같은 첨단기술을 가르친다. 기업이 요구하는 인재 양성을 위한 공학교육 프로그램과 산학협력 프로젝트를 진행해 기업 맞춤형 전문 인력을 키우고 있다. 임진옥 수원대 교무입학처장은 “수원대는 융합형 전공과 글로벌 인재 양성 프로그램 등을 통해 21세기 첨단 사회를 이끌 인재를 양성한다”고 자부했다.



수원대는 융합형 전공과 글로벌 인재 양성 프로그램, 산학협력 프로젝트 등을 통해 미래 사회를 이끌 인재를 양성한다. /수원대 제공

◇융·복합 학과 기반 '멀티형 인재' 양성



수원대의 가장 대표적인 융·복합학부는 바이오화학산업학부다. 창의력과 종합적 사고 능력, 국제적 감각을 지닌 바이오·화학산업 전문가를 양성하는 학과다. ▲바이오싸이언스 ▲바이오공학 및 마케팅 ▲융합화학산업 등 세 가지 전공으로 세분화된다. 이 가운데 바이오공학 및 마케팅 전공은 생명공학 지식을 기초로 한 건강·식량·환경 분야 제품의 개발·생산은 물론 판매 마케팅, 영업까지 두루 다루며 바이오산업 분야 글로벌 전문가를 양성한다. 융합화학산업 전공에서는 화학 지식을 산업적으로 활용해 윤활유 등의 석유제품, OLED 등의 전자재료 제품 등 다양한 화학제품을 개발하고 최신 화학기기를 이용한 실험을 진행한다. 졸업 후에는 의생명공학 분야를 다루는 국내외 일반기업체 및 병원·국가 연구소 등에 진출할 수 있다.



정보통신학부도 강한 경쟁력을 가진 학과다. '정보통신'과 '정보보호' 전공으로 세분화된다. 정보통신 전공은 사물인터넷과 하드웨어·소프트웨어를 융합한 응용소프트웨어 설계와 네트워크를 응용한 융합 역량을 기른다. 정보보호 전공은 보안 시스템 개발과 기술적 보안 구축 등을 배우며 신기술 및 최신 동향을 접목할 수 있는 능력을 배양한다.



또한 올해부터 '문화컨텐츠테크놀러지' 전공을 신설해 2017학년도 신입생을 모집한다. 가상현실·홀로그램 등 창의경제 성장동력의 하나인 '실감형미디어'와 '문화콘텐츠의 제작 및 기획', 상품 기획과 디지털 유통을 다루는 '콘텐츠비즈니스' 등 세 가지 트랙을 중심으로 실무형 교과를 운영하는 전공이다. 제일기획, CJ엔터테인먼트 등 현업에서 20년 이상 활동한 산학협력 교수진을 통해 현장에서 필요한 소프트웨어 활용능력과 콘텐츠 기획력을 배양한다. 이러한 실무형 교육은 문과·예술계 학생들의 취업과 창업에 큰 도움을 줄 것으로 기대한다.



수원대는 국제 감각을 지닌 인재 양성에도 다양한 노력을 기울이고 있다. 원어민이 직접 강좌를 진행하는 ESL(English as a S econd Language) 교육에 이어 CSL(Chin ese as a Second Language) 교육을 교양 필수로 운영하며, 외국 자매대학 간 교환학생 프로그램과 언어 멘토 프로그램, 해외 인턴십 등 다양한 국제화 지원 프로그램을 운영 중이다. 이 가운데 '교환학생제도'는 재학생이 1학기 또는 최대 2학기 동안 수원대와 자매결연을 맺은 외국대학에서 수학하며 학점을 취득하는 제도로, 교환학생 첫 학기 학점 평균이 3.0 이상이면 수원대가 등록금의 50%를 지원한다. 또한 정부가 지원하는 '해외 인턴십 및 WEST 프로그램'을 운영, 학생들이 글로벌 핵심 인재로 성장하게 돕는다.



◇수시 1336명 모집… 장학 제도 탄탄



수원대는 올해 수시모집에서 전체 모집인원의 56.9%인 1336명을 선발한다. 자체 구조조정으로 인해 전년도 8개 단과대학, 19개 학부, 8개 학과, 52개 전공에서 올해 8개 단과대학, 19개 학부, 13개 학과, 48개 전공으로 바꿔 모집한다는 점에 유념해야 한다.



전형요소별 반영비율은 전년도와 같다. 먼저 학생부위주(교과)전형 가운데 일반전형(적성), 국가보훈대상자, 사회배려대상자, 농어촌학생, 특성화고출신자 전형은 학생부 60%와 적성고사 40%로 선발한다. 일반전형(학생부)은 학생부 성적 100%로 선발하며, 수능 최저학력기준을 적용한다. 미래핵심인재전형은 학생부70%와 면접고사 30%를 반영한다. 그밖에 실기(실적)위주 전형에서 체육특기자·미술특기자는 학생부 10%와 면접고사 30%, 실적 60%로 합격생을 뽑는다. 각 예체능 실기전형의 경우 학생부 30%와 실기 70%를 반영하지만, 올해 신설된 문화컨텐츠테크놀러지전공의 실기우수자전형은 학생부 40%와 실기 60%로 선발한다.



장학 제도도 탄탄하다. ▲특성화학부에 최종 등록한 400명에게 등록금의 20%를 감면해 주는 '특성화 400 장학금' ▲입학금·등록금 전액을 감면하는 '특성화 창의 장학금' ▲매월 학업장려금 100만원과 등록금 전액을 지원하는 '수원 글로벌리더 장 학금'과 '미래핵심 장학금' 등을 운영하고 있다.



임 처장은 "올해 수원대는 전년도와 다르게 전공별이 아닌 '학부별'로 모집한다. 모든 전형에서 인문·자연계열 간 교차 지원이 가능하며, 전형별 시험일자만 겹치지 않는다면 복수지원도 할 수 있다. 무엇보다 학생부종합전형을 실시하지 않기 때문에 '교과' 중심으로 성실히 공부한 학생들이 유리할 것"이라고 귀띔했다.