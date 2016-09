[스타일리뷰] 기다리고 기다렸던 상큼발랄 끝판왕 '레드벨벳의 귀환'

이미지 = SM 엔터테인먼트

'상큼발랄 끝판왕' 그들이 돌아왔다.

이미지 = Red Velvet(레드벨벳) '러시안 룰렛 (Russian Roulette)' MV 캡처화면

레드벨벳이 가요계에 돌아왔다. 지난 3월 발표한 'The Velvet - The 2nd Mini Album'이후 반 년 만이다. 레드벨벳은 밝고 명랑한 레드 컨셉과 여성스럽고 성숙한 벨벳 컨셉, 이 두 가지 다른 컨셉으로 활동한다는 특징이 있다. 하지만 사실 상 많은 사람들의 기억 속에 있는 레드벨벳의 이미지는 레드 컨셉에 더 가깝다. 레드벨벳의 대표곡이라고 꼽을 수 있는 '행복 (Happiness)', 'Ice Cream Cake(아이스크림 케이크)' 그리고 'Dumb Dumb(덤덤)'은 모두 레드벨벳의 '레드 컨셉'의 곡들이기 때문이다. 레드 컨셉에 비해 상대적으로 벨벳 컨셉은 대중들에게 강한 인상을 심어주지 못했다. 앞서 언급한 'The Velvet - The 2nd Mini Album'의 타이틀곡 '7월 7일'이 그 대표적인 예다.

많은 팬들이 이번 컴백을 더욱 기다렸던 이유는 바로 레드벨벳이 기다려왔던 레드 컨셉으로 컴백하기 때문이다. 레드 컨셉은 만화같고 컬러풀한 로고와 패션 등으로 레드벨벳이 가진 팀 고유의 특성을 더욱 잘 살려준다는 점에서 더욱 기대가 될 수 밖에 없다. 레드벨벳은 역시 팬들의 기대를 져버리지 않았다. 오늘 자정 공개된 이번 'Russian Roulette - The 3rd Mini Album'의 타이틀곡 '러시안 룰렛 (Russian Roulette)' 노래는 경쾌하면서도 레드벨벳만의 유니크한 감성이 잘 드러났고, 뮤직 비디오에서는 다양한 패션과 톡톡 튀는 스타일링으로 또 한번 대중들의 마음을 사로잡았다. 그렇다면, 레드벨벳이 보여준 레드 컨셉 스타일링의 진가를 하나하나 파헤쳐보자.

▶'인형이야? 사람이야?' 인형 레벨

레드벨벳은 이번 '러시안 룰렛 (Russian Roulette)' 컨셉으로 다양한 헤어 컬러를 보여줬다. 조이는 금발, 슬기는 오렌지 컬러, 아이린은 오묘한 톤의 핑크 컬러 등 마치 바비 인형을 연상케 하는 헤어 컬러로 눈길을 사로잡았다. 이런 인형 같은 헤어 컬러에 맞게 레드벨벳은 레이스&시스루 아이템을 활용한 인형 스타일링을 연출했다.

레드벨벳 멤버들은 레이스 블라우스와 스커트를 활용해 풍성하고 여성스러운 느낌의 인형 스타일을 보여줬다. 플라워 프린팅이나 리본을 활용한 스타일링은 레드벨벳의 인형 미모를 더욱 부각시켜주는 역할을 했다. 양말이나 신발 또한 동화에서나 볼 법한 화이트 레이스 양말, 동그란 앞코의 블랙 스트랩 구두 등을 선택해 '동화 속 인형 컨셉'을 잘 살려줬다.

▶'발랄하고 경쾌하게' 체육복 레벨

레드벨벳은 여성스러움 가득한 모습뿐만 아니라 발랄하고 활동성 넘치는 모습 또한 보여줬다. 네크라인과 소매 라인을 따라 배색이 되어있는 반팔 티셔츠와 트레이닝 쇼츠를 매치한 스타일은 마치 학교 다닐 때 입는 체육복을 생각나게 했다. 레드벨벳은 여기에 깔끔한 화이트 스니커즈와 비비드 컬러의 긴 양말을 매치해 개성 넘치는 체육복 스타일링을 완성했다.

하지만 이때에도 레드벨벳은 특유의 컨셉은 잊지 않았다. 편안하고 활동성 있는 옷과는 달리 액세서리와 헤어 스타일링을 유니크하게 연출해 레드벨벳만의 컨셉을 만들어냈다. 초커와 큰 장식의 목걸이, 귀걸이 등은 레드벨벳의 체육복 스타일링을 톡톡 튀게 만들어줬다.

▶'소녀소녀 감성' 컬러풀 레벨

'레드벨벳'하면 '컬러'를 빼놓을 수 없다. '행복 (Happiness)' 때의 비비드 컬러부터 'Ice Cream Cake(아이스크림 케이크)' 때의 다양한 파스텔톤 컬러까지 레드벨벳은 완벽하게 소화해냈다. 그들은 이번 뮤직비디오에서도 이 컬러풀한 모습을 잊지 않고 보여줬다.

이번에는 파스텔톤 컬러를 선택했는데, 주로 핑크와 하늘색 계열로 레드벨벳의 소녀소녀한 분위기를 잘 살려줬다. 레드벨벳이 소녀미를 더욱 강조하기 위해 선택한 것은 무릎을 덮는 '컬러 니삭스'. 원피스를 입은 조이, 스웻셔츠와 플레어 스커트를 매치해 입은 슬기 모두 각각 핑크와 스카이블루 니삭스로 소녀같은 패션을 완성했다. 또한 같은 컬러 계열의 헤어밴드, 핀, 스니커즈 등으로 일관성 있는 스타일링을 보여줬다. 이쯤 되면 레드벨벳을 '컬러 파괴자'라고 표현해도 될 것이다.

이미지 = SM 엔터테인먼트

▶'레드&화이트로 프레쉬하게' 테니스걸 레벨

레드벨벳은 레드와 화이트 컬러를 활용해 발랄한 테니스걸 컨셉 또한 선보였다. 칼라가 있는 새빨간 슬리브리스에 화이트 테니스 스커트를 매치한 레드벨벳은 은근한 섹시미까지 느껴지게 했다. 슬리브리스에도 화이트 컬러로 칼라에만 배색이 들어가 컬러의 조화가 돋보였다.

레드벨벳은 여기에도 유니크한 액세서리로 더욱 레드벨벳 스타일을 살렸다. 지그재그 모양의 큰 귀걸이와 비비드 컬러의 팔찌를 레이어드해 눈에 확 띄는 패션을 연출했다.

▶보너스! '여름 생각나게 하는' 수영복 레벨

레드벨벳은 이번 뮤직비디오에서 깜찍한 수영복 스타일도 선보였다. 스카이블루 컬러의 깅엄 체크 패턴 수영복을 입은 아이린부터 강렬한 레드&네이비 컬러 비키니를 보여준 예리까지, 레드벨벳은 수영복 스타일 또한 남달랐다. 레드벨벳의 액세서리 포인트 활용은 수영복 패션에서도 유감없이 발휘됐다. 특히 예리는 귀여운 앵두 펜던트 목걸이와 네이비 반다나로 가장 눈에 띄는 수영복 스타일링을 보여줬다.

웬디는 레드 컬러의 슬리브리스 탑으로 수영복 스타일을 연출했다. 타이트한 핏이 마치 비키니 같은 느낌이 들게 해 비키니보다 조금은 더 활동성 있고 편안한 수영복 스타일이 완성됐다. 웬디 또한 여기에 레드 컬러의 초커와 큰 링귀걸이를 매치해 팝한 느낌을 연출했다.

많은 사람들이 기다리고 기다렸던 상큼발랄의 끝판왕 레드벨벳의 귀환! 개성 넘치는 레드벨벳만의 스타일로 다시 우리를 찾아온 만큼 톡톡 튀는 노래와 눈길을 사로잡는 스타일링으로 다시 한번 우리의 마음을 콩닥거리게 만들기를 기대해본다.

[스포츠조선 뉴미디어팀 이새 기자]