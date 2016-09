[트렌드 돋보기] 英 책값 할인경쟁 겪어보니

런던 출장길에 묘한 경험을 했다. 한국과 달리 영국은 도서정가제를 폐지한 나라. 책값은 자유 경쟁이다. 영국 최대 서점 체인인 워터스톤스(Waterstones)를 찾았더니 화제의 신간인 해리포터 제8권을 쌓아놓고 팔고 있었다. 정가 20파운드(약 3만원)이지만 5파운드 할인한다는 스티커가 붙어 있다. 지갑을 열었다.



다음 날 런던에서 차로 한 시간 거리인 옥스퍼드에 갔다. 영국에서 가장 오래된 대학 도시인 이곳은 크고 작은 서점들의 각축장. 공항이나 기차역 입주로 잘 알려진 더블유에이치스미스(WHSmith)에 들렀다. 서점이라기보다 차라리 마트 같은 분위기. 이곳에서는 같은 해리포터에 6파운드 할인 딱지를 붙여 놓고 있었다. 1파운드 차이야 그럴 수도 있지 싶었다. 그때 바로 옆에서 '1+1/2' 세일 판매대를 발견했다. 영국 책 할인 마케팅의 상징인 '하나 사면 두 번째는 반값'. 궁금했다. 두 번째 책값은 20파운드의 절반일까, 할인한 14파운드의 절반일까. 뒷줄의 두 남자가 궁금증을 풀어줬다. 정답은 첫 권 14파운드, 둘째 권 7파운드. 이 콤비는 일인당 10.5파운드에 책을 산 셈이다. 기자도 정가보다 5파운드나 싸게 샀지만, 어제의 들뜬 기분은 순간 사라졌다.



할인 경쟁에서 한발 물러선 워터스톤스가 요즘 주력하는 지점은 '추천'이다. '아이디어를 향한 눈'(An Eye for an Idea)이라는 팻말 아래 셰익스피어·샤갈 등 예술가 전기를 '나를 소개합니다'(Allow Me to Introduce Myself)라는 표지 아래 '페미니즘'과 '미디어 연구'등 인문사회 서적이 놓여 있다. 옆 테이블에는 또 고전(古典) 시리즈로 이름난 '펭귄 클래식'만 모아 놓은 매대(賣臺)가 있었다. 우리나라의 경우 이렇게 보기 좋게 매대에 오른 책들은 출판사가 서점에 돈을 지불하는 '광고'인 경우가 많다. 이 서점 구매 담당 이사인 케이트 스키퍼는 "5년 전까지만 해도 광고였지만 지금은 전혀 아니다"며 서점의 자체 선택과 추천이라고 했다.



본지 문화면(6일자 A20면)에도 일부 소개했지만 워터스톤스는 영락(零落)을 겪었다. 제 살 갉아먹기 식 할인 경쟁을 벌이다 파산 위기에 몰렸고, 2011년 러시아 억만장자인 알렉산더 머멋(Mumut)이 인수했다. 이후 워터스톤스는 독자를 속이는 '광고 매대'를 모두 없애고, 대신 서점 직원들이 육필(肉筆)로 쓴 추천 쪽지를 붙였다고 했다. 이 체인은 2015년 상반기부터 흑자로 돌아섰다.



1995년 도서정가제가 폐지된 이후 영국은 대형 마트에서도 책을 판다. 하지만 대부분 베스트셀러만 할인해서 판다. 영국에서 만난 출판인들은 지난 20년간 깨달은 게 있다고 했다. 서점은 책과 독자에게 헌신하지만, 마트에서 책은 미끼 상품일 뿐이었다고. 대형 마트의 힘이 커질수록 출판사와 서점은 망해갔다고 말이다. 자유 경쟁이 언제나 선(善)은 아니라는 사실을 우리는 경험으로 알고 있다.