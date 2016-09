[Why] 갑자기 가을

[마감날 문득]

여러 해 전, 기상청 출입기자를 할 때 일이다. 유난히 안개가 짙게 낀 날이었는데 회사 선배가 물었다. "오늘 출근하는데 무슨 장막을 뚫고 오는 것 같더라고. 내 생각에 이건 지구온난화 때문이야. 좀 알아봐." 그 선배도 문과 출신이고 나도 그랬지만 아무리 기상에 대한 상식이 부족하다고 해도 지구온난화 때문에 안개가 짙게 끼리란 생각은 들지 않았다.



기상청에 물어보니 당연히 안개는 지구온난화와 아무 상관이 없다고 했다. 지구온난화는 1500년 주기설도 있고 종이컵과 비닐봉지 안 쓴다고 막을 수 있는 게 아니라는 이론도 있다. 무리한 운행 스케줄에 따른 졸음운전 때문에 벌어지는 고속도로 추돌사고처럼 인과관계가 똑 떨어지는 게 아니다.



지구온난화 이론이 유독 힘을 얻었던 여름이 지난 8월 25일 끝났다. 이렇게 정확히 말할 수 있는 건 그날 이전처럼 선풍기 틀고 잤다가 이튿날 아침 추워서 덜덜 떨었기 때문이다. 그다음 날엔 반바지 입고 자전거 타러 나갔다가 추워서 혼났다. 그 전 주만 해도 자전거 타다가 더위와 갈증으로 죽을 뻔했는데 말이다.



리처드 도킨스 비유에 따르면 지구 역사가 양팔 벌린 왼쪽 손가락 끝에서 시작해 오른쪽 손가락 끝까지라고 가정했을 때, 공룡은 오른쪽 손바닥에서 생겨나 오른손 손가락 마지막 마디쯤에서 멸종한다. 인류 역사는 오른손 손가락 손톱 끝에 간신히 붙어 있다. 손톱깎이 줄로 한 번 쓱 긁으면 인류 역사 전체가 없어진다. 그런 시간 속에서 오스트랄로피테쿠스가 태어나 오늘날의 우리로 이어졌다. 인간은 손톱 끝 먼지로 매달려 양팔을 가늠하는 존재다.



어떻게 가을이 하루아침에 왔을까. 시베리아에 있던 찬 공기가 남하하면서 그렇 게 됐다고 기상캐스터가 말했으나, 그 공기가 왜 하필 그날 내려왔단 말인가. 회사 뒤뜰에 나가 먼 산 쳐다보는데 밥 딜런이 대답해줬다. "친구여/ 바람만이 대답을 알고 있다네/ 바람 속에 답이 나부끼고 있잖은가(The answer my friend/ is blowing in the wind/ The answer is blowing in the wind)."