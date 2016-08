유럽서 최대 24조원 세금폭탄 맞게 된 애플

/조선일보DB

유럽연합(EU)이 30일(현지 시각) 미국 IT 업체인 애플에 대해 최대 190억달러(약 24조원)에 달하는 법인세 추징 결정을 내린다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.



EU는 애플이 아일랜드 정부로부터 다른 기업과 달리 1~2% 정도의 낮은 법인세율을 적용받는 특혜를 받아 EU의 공정경쟁법을 위반했다고 판단한 것으로 전해졌다. 아일랜드의 법인세율은 12.5%이다. 이 결정이 확정되면 아일랜드 정부는 애플에 대해 과거 매출에 대해 세금을 추가 징수해야 한다. 애플과 아일랜드 정부는 “불법행위는 없었다”며 EU 법원에 항소하겠다는 입장을 밝혔다.



파이낸셜타임스에 따르면 유럽연합 집행위원회(EC) 마그레테 베스타거 경쟁담당 집행위원은 이날 ‘애플 법인세 특혜’와 관련된 조사 결과를 담은 130쪽짜리 결정문을 공식 발표한다. EC는 지난 2013년 중반 이후 약 3년 동안 아일랜드에 있는 애플 자회사 두 곳에 대한 세무조사를 진행해왔다. EU 관계자들은 “이번 세금 환수 명령이 역대 최대 규모에 달할 것”이라고 전망했다. 지금까지 가장 금액이 컸던 세금 추징은 프랑스 에너지그룹 EDF의 14억유로(약 1조8000억원)이었다.



EU의 공정 경쟁 당국은 애플이 1991년과 2007년 두 차례에 걸쳐 아일랜드 정부로부터 법인세 감면과 관련된 특혜를 받았다고 판단했다. 그 결과 애플이 아일랜드에 내는 법인세는 매출의 2% 이내에 불과했다. 애플은 유럽에서 발생하는 이익을 아일랜드 지사(支社)로 옮겨 다른 나라에서는 세금을 거의 내지 않았고, 아일랜드에만 초(超)저율의 법인세를 냈다는 것이다.



월스트리트 저널은 “아일랜드는 경제성장과 고용 촉진을 위해 세금을 대폭 감면해서라도 글로벌 기업을 유치하려고 했던 것으로 보인다”고 했다. 애플 등 지명도가 높은 기업에 더 많은 혜택을 제공해서라도 해외 투자를 유치하려고 했다는 것이다. 애플은 아일랜드에 모두 5500여명의 직원을 고용하고 있다.



이번 결정으로 EU와 미 글로벌 IT 업체 간 갈등이 더욱 커질 전망이다. EU는 지난해 스타벅스에 대해서도 네덜란드 정부에 2000만~3000만유로의 법인세를 추징하라고 결정했고, 아마존에 대해서도 조사를 진행 중이다. EU는 또 다음 달 저작권법 개혁안을 마련해 구글 등 검색 엔진 업체들이 유럽 언론사의 뉴스 콘텐츠를 사용할 경우 비용을 내도록 하는 방안을 추진하고 있고, 미 IT 업체들이 유럽 국민의 개인 정보를 마음대로 활용하지 못하도록 하는 ‘프라이버스 실드’ 정책도 마련했다.



EU의 규제가 갈수록 엄격해지면서 미국과 EU의 힘겨루기 양상도 나타나고 있다. 미 재무부는 최근 구글 법인세 추징과 관련해 “EU가 법을 집행하는 수준을 넘어 초국가적인 과세 당국으로 군림하려 한다”며 “필요할 경우 대응 방안을 마련할 것”이라고 경고했다.