비욘세, MTV VMA 대상 포함 7관왕..비욘세의 날[종합]

[OSEN=김경주 기자] 팝가수 비욘세가 MTV VMA에서 영예의 대상을 수상했다.

지난 28일(현지시각), 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든에서는 2016 MTV VMA 시상식이 개최됐다.

MTV VMA의 대상이라고 할 수 있는 '올해의 비디오'에는 비욘세의 '포메이션(Formation)'이 수상하는 기쁨을 맛보게 됐다.

뿐만 아니라 비욘세는 베스트 여성 비디오, 폼비디오 특별상, 베스트 안무상, 베스트 디렉션, 베스트 촬영상, 베스트 편집상 등을 수상하며 최다관왕 기염을 토했다.

다음은 수상자(곡)

▲ 올해의 비디오 : 비욘세-포메이션(Formation)

▲ 베스트 여자 비디오: 비욘세-홀드 업(Hold up)

▲ 베스트 남자 비디오: 캘빈 해리스(피처링 리한나)-디스 이즈 왓 유 캐임 포(This Is What You Came For)

▲ 베스트 콜라보레이션: 피프스하모니(피처링 타이달라사인)-워크 프롬 홈(Work From Home)

▲ 베스트 힙합 비디오: 드레이크-핫라인 블링(Hotline Bling)

▲ 폼비디오 특별상: 비욘세-레모네이드(Lemonade)

▲ 신인상: DNCE

▲ 베스트 아트디렉션: 데이빗 보위-블랙스타(Blackstar)

▲ 베스트 안무상: 비욘세-포메이션(Formation)

▲ 베스트 디렉션: 비욘세-포메이션(Formation)

▲ 베스 트 촬영상: 비욘세-포메이션(Formation)

▲ 베스트 편집상: 비욘세-포메이션(Formation)

▲ 시각효과상: 콜드플레이-업&업(Up&Up)

▲ 여름노래상: 피프스하모니(피처링 페티 왑)-올 인 마이 헤드(All In My Head) / trio88@osen.co.kr

[사진] TOPIC/Splash News.