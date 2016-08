이준기, '런닝맨' 출격…승부욕의 화신으로 대활약

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이준기가 '런닝맨'에 떴다.

오늘(28일) 오후 방송되는 SBS '일요일이 좋다-런닝맨'(이하 런닝맨)에 '달의 연인-보보경심 : 려'의 주인공 이준기가 출격한다.

이날 런닝맨에 첫 출연한 이준기는 런닝맨의 팬인 조카를 위해 반드시 우승을 하겠다는 포부를 안고 의욕 충만한 모습을 보였다.

이어 이준기는 황제로 변신한 상황극에서 "I say 준기! You say 황제!"를 외치며 그동안 숨겨왔던 예능감까지 발휘했다. 그러나 뿅망치로 뒤통수를 가격하는 게임에서 숨어있는 뿅망치를 찾지 못해 허둥지둥 거리며 다른 멤버들을 피해 다녀 허당 캐릭터로 등극했다.

이후 이준기는 수중 활쏘기 게임에서 진지한 모습으로 활쏘기에 임해 마치 예능을 드라마의 한 장면처럼 재현해내며 여자 스텝들의 환호를 이끌어냈다. 뿐만 아니라 이름표 뜯기 레이스에서 액션 전문 배우답게 날렵한 몸놀림으로 런닝맨 멤버들을 추격하는 모습을 보이며 활약을 예고했다.

런닝맨 멤버들을 압도한 이준기의 불꽃 활약은 오늘 오후 6시 30분 SBS 런닝맨에서 공개된다.

