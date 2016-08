빅뱅·아이콘, 日 음악페스티벌 나란히 출연…5만명 열광

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] YG 선후배 빅뱅과 아이콘이 일본 최대 여름 페스티벌 'a-nation stadium fes(이하 에이네이션)'에 나란히 출연해 현지 팬들을 열광케 했다.

빅뱅과 아이콘은 지난 27일(토) 일본 도쿄 아지노모토 스타디움에서 열린 '에이네이션'에 출연, 공연장을 가득 메운 5만 5000여명의 관객을 열광시켰다.

이날 무대에 먼저 등장한 아이콘은 '리듬타'와 '시노시작'의 리믹스 버전을 선보이며 순식간에 공연장을 뜨겁게 달궜다. 이어 데뷔곡인 '취향저격'을 비롯해 '오늘모해', '왜 또', '덤앤더머'까지 차례로 선보였고 관객들은 열정적인 무대에 떼창과 환호성으로 화답했다.

아이콘은 "'에이네이션'에 출연하게 돼 영광이다. 오늘 즐기고 가주세요!"라며 페스티벌에 첫 참가하게 된 소감을 전했다.

해가 저물 무렵, 2014년, 2015년에 이어 3년 연속 헤드라이너를 장식하게 된 빅뱅이 무대에 등장했다. 빅뱅의 등장을 예고하는 오프닝 영상이 나올 때부터 이미 공연장은 열기로 가득했고, '뱅뱅뱅' 무대로 화려한 막이 오르자 현장은 그야말로 열광의 도가니로 변했다.

빅뱅은 'TONIGHT', 'IF YOU, 'WE LIKE 2 PARTY', 'BAE BAE', 'BAD BOY' 등을 포함해 1시간이 넘는 시간동안 총 12곡의 무대를 선보이며 아낌없이 에너지를 쏟아냈다. 무대의 하이라이트를 장식한 것은 역시 '판타스틱 베이비'였다. 5만5000명의 관객들은 모두 하나가 되어 후렴구를 따라 부르고 호응하는 등 단독 콘서트 열기를 방불케 했다.

빅뱅은 "올해는 'MADE'투어, 10주년 기념 콘서트, 그리고 여기 에이네이션에서 여러분과 만나 많은 사랑을 받았다. 11월부터 열리는 돔투어에서도 멋진 추억 같이 만들었으면 좋겠다"고 소감을 남기며 화려한 공연을 마무리했다.

