[Why] 뉴욕 좀 아는 사람들, 브루클린으로 몰린다는데…

공장지대에 예술가들 몰려

특색있는 가게들 생기며 젊은이들 발길 붙들어

브루클린 다리도 '북적'





뉴욕의 명소가 바뀌고 있다. 눈치 빠른 여행자들은 맨해튼 중심가가 아닌 주변으로 발길을 돌린다. 10년 전만 해도 '일몰 후엔 가지 않는 곳'으로 치부되던 브루클린과 할렘, 심지어 브롱크스에도 관광객들이 몰린다. 쌍둥이 빌딩 대신 들어선 원 월드트레이드센터 전망대와 최근 잇따라 문을 연 새 휘트니 미술관과 멧 브로이어(Met Breuer) 미술관도 인기다. 뉴욕시는 달라진 뉴욕의 스카이라인과 새로운 볼거리들을 내세워 '뉴 뉴욕(New New York)'을 알리는데 열중하고 있다.





이미지 크게보기 맨해튼 비크먼 타워 2011년 완공된 맨해튼의 76층짜리 주상복합건물 비크먼 타워. 독특한 디자인으로 뉴욕 스카이라인을 바꿨다. 그 뒤로 9·11테러로 무너진 쌍둥이 빌딩 자리에 들어선 원 월드트레이드센터가 보인다./뉴욕=한현우 기자

요즘 뉴욕 여행객들에게 가장 인기 있는 곳은 맨해튼 남쪽에서 이스트강을 건넌 동네 브루클린이다. 그중에서도 서울 성수동이나 문래동처럼 옛 공장지대에 예술가들이 몰리는 윌리엄스버그와 덤보에 사람들이 몰린다. 'Down Under the Manhattan Bridge Overpass)'의 약자인 '덤보(Dumbo)'엔 독창적인 물건들을 파는 가게와 벼룩시장이 열려 맨해튼보다 한가하면서도 소소한 재미가 있다. 이곳에 있는 영화 '원스 어폰 어 타임 인 아메리카' 촬영지는 여행자들이 꼭 들러 사진을 찍는 곳이기도 하다.



브루클린이 '안전하고 멋진 동네'로 알려지면서 맨해튼과 브루클린을 잇는 브루클린 브리지를 걸어서 건너는 것도 새로운 뉴욕여행 일정이 됐다. 1.8㎞쯤 되는 이 다리엔 사람들이 너무 많아 비좁을 정도다. 맨해튼에서 지하철로 한 정거장 떨어진 브루클린에 숙소를 잡는 여행객들도 늘고 있다. 브루클린 다운타운에 있는 호텔 '얼로프트 브루클린'의 세일즈매니저 헤니 림씨는 "맨해튼보다 저렴한 가격에 한가로운 동네 분위기 덕분에 손님들이 크게 늘었다"며 "한국 연예인 이혜리도 얼마 전 우리 호텔에 묵을 만큼 브루클린은 '안전한 곳'이란 인식이 자리 잡고 있다"고 말했다.



맨해튼에서도 타임스스퀘어가 있는 42번가보다 첼시마켓과 하이라인 파크, 여러 갤러리가 모여 있는 맨해튼 남서부 첼시가 젊은이들에게 더 인기다. 특히 폐철로를 철거하지 않고 공원으로 만든 하이라인 파크의 남쪽 시작점에 작년 5월 이전해 문을 연 휘트니 미술관이 있어 사람들을 끌어모은다. 새로 지은 휘트니 미술관은 층마다 테라스가 있어 맨해튼 남쪽의 스카이라인을 구경하며 쉬기 좋은 곳이다.





이미지 크게보기 브루클린의 맨해튼 브리지가 보이는 동네 ‘덤보’는 영화 ‘원스 어폰 어 타임 인 아메리카’ 촬영지로 인기를 끈다(왼쪽). 브루클린이 뜨면서 브루클린 브리지를 걸어서 건너는 관광객도 늘고 있다(오른쪽).

센트럴파크 동쪽 휘트니 미술관이 있던 자리에는 메트로폴리탄 박물관의 분관(分館)인 '멧 브로이어'가 지난 3월 문을 열었다. 30명쯤 족히 탈 수 있는 거대한 엘리베이터로 층마다 이동하며 기획 전시를 보다가 5층 커피숍 넓은 탁자에서 도록(圖錄)을 보며 쉬는 즐거움이 있다.



테러로 무너진 쌍둥이 빌딩 자리에 만들어진 9·11 기념관과 박물관도 꼭 들러봐야 할 곳이다. 1에이커(약 1220평)짜리 거대한 인공연못 두 개 앞에 서면 깊이를 알 수 없는 그 우물이 상상할 수 없는 깊이의 공포와 함께 테러로도 무너뜨릴 수 없는 미국인들의 의지를 상징하는 것 같다. 재작년 문 연 9·11 박물관에서는 희생자들의 이름과 사연을 하나씩 낭독해주는 침묵의 방에서 10분 이상 앉아 있길 권한다.



1분도 안 돼 102층으로 올라가는 원 월드트레이드 센터 전망대는 맨해튼 중심 마천루에서 좀 떨어져 있어 야경보다는 주경(晝景)이 더 멋지다. 102 층에 도달해 거대한 스크린으로 짧은 영상을 보다가 갑자기 스크린이 올라가면서 외부 경치가 드러날 때 관광객들은 입을 모아 탄성을 터뜨린다. 이곳은 뉴저지 신도시 뉴포트의 스카이라인을 구경하는 최적의 전망대이기도 하다. 뉴욕 교민 브라이언 리씨는 "브루클린은 물론, 할렘과 브롱크스까지 개발 열풍이 불어 뉴욕이 훨씬 더 크게 확장되는 듯한 느낌"이라고 말했다.